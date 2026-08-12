إنجاز تاريخي لغوغل: "جيميناي" يتجاوز حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً

حققت شركة غوغل إنجازاً جديداً في سباق الذكاء الاصطناعي، بعدما تجاوز تطبيق جيميناي حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً، ليصبح واحداً من أسرع منتجات الشركة نمواً.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، عبر منصة "إكس"، أن جيميناي تخطى مؤخراً حاجز المليار مستخدم شهرياً، ليصبح المنتج الرابع عشر من منتجات "غوغل" الذي يصل إلى هذا المستوى من الانتشار.

ويأتي هذا النمو المتسارع في وقت يقترب فيه جيميناي من منافسة تشات جي بي تي التابع لـ "OpenAI"، والذي تجاوز بدوره حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً في يونيو الماضي.

جيميناي ينتشر عبر منظومة "غوغل"

وعملت "غوغل" خلال الفترة الماضية على دمج جيميناي بصورة متزايدة في مجموعة واسعة من منتجاتها وخدماتها، بدءاً من محرك البحث وGoogle Workspace، وصولاً إلى نظام أندرويد والتطبيق المستقل.

وحقق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode داخل محرك بحث "غوغل" انتشاراً لافتاً أيضاً، إذ تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهرياً مليار مستخدم حول العالم، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

لكن الرقم الذي أعلنته الشركة اليوم يتعلق بتطبيق جيميناي تحديداً، ولا يشمل مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التابعة لـ "غوغل" عبر قنوات ومنتجات مختلفة.

وفي الوقت نفسه، واصلت "غوغل" طرح نماذج وميزات جديدة لـ جيميناي، من بينها Gemini 3.5 Flash، الذي تقول الشركة إنه مصمم لتحسين قدرات البرمجة وتنفيذ المهام التي تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

الصوت والصور يتصدران استخدامات جيميناي

وكشفت "غوغل" أيضاً عن بعض الأرقام المتعلقة بكيفية استخدام جيميناي، مشيرة إلى أن 63% من مستخدمي التطبيق يتحدثون مباشرة مع المساعد عبر ميزة المحادثة الصوتية.

ولا يقتصر استخدام جيميناي على النصوص والصوت، إذ تقول الشركة إن روبوت الذكاء الاصطناعي أصبح ينتج أكثر من 150 مليون صورة يومياً.

كما تجاوز انتشار جيميناي منظومة "غوغل" نفسها، حيث أعلنت الشركة أن التطبيق أصبح يضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط على أجهزة آيفون وآيباد.

نمو سريع قبل حدث بيكسل

ويأتي الإعلان عن تجاوز حاجز المليار مستخدم بعد فترة وجيزة من إعلان "غوغل" نتائج أعمالها للربع الثاني من عام 2026، والتي احتفت خلالها الشركة بتجاوز عدد مستخدمي Gemini 950 مليون مستخدم نشط شهرياً، إلى جانب ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يومياً إلى ثلاثة أمثال مستواه قبل عام.

وتكشف هذه الأرقام عن تسارع كبير في انتشار جيميناي، بالتزامن مع استعداد "غوغل" لحدث "Made by Google"، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة بيكسل.

المصدر / مواقع الكترونية