بوتين من على متن طراد عسكري: مصادرة سفننا "قرصنة ولصوصية" وسنرد بالمثل

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، ردا على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يُشتبه في أنها جزء من “الأسطول الشبح” الروسي.

واعترضت دول أوروبية ولا سيما السويد وفرنسا في الأشهر الأخيرة سفنا يُعتقد أنها تابعة لهذا الاسطول الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وتتيح مجموعة جديدة من العقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي في نهاية تموز/ يوليو وتستهدف هذه العائدات الهامة لروسيا، بيع حمولات هذه السفن من نفط وغيره.

وقال بوتين "نلاحظ أن سلطات بعض الدول … درست مؤخرا إمكانية مصادرة سفننا وبيع الممتلكات التي ينهبونها منّا”، منددا بأعمال “قرصنة ولصوصية".

وأضاف متحدثا على هامش مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي “إذا ما نُفّذ ذلك، فسنُضطر للرد بالمثل”، مضيفا أن روسيا ستتحرك "حيثما نرى نحن ذلك ضروريا ومناسبا، في أي مكان".

وقررت السويد مؤخرا تسليم أوكرانيا سفينة شحن من أسطول الظل الروسي اعترضتها في مطلع آذار/ مارس وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو.

وأدلى بوتين بتصريحاته على متن الطراد الروسي "فارياغ" قبالة جزيرة ساخالين حيث تقوم البحرية الروسية بمناورات عسكرية.

وتجري المناورات قبل أسبوع من مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحاكي هجوما محتملا من كوريا الشمالية.

ويخيم توتر شديد في المنطقة في وقت تندد كييف وسيول بتكثيف التعاون العسكري بين ييونغ يانغ وموسكو.

المصدر / وكالات