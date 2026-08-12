مرداوي يدعو لإسناد أهالي قصرة في مواجهة اعتداءات المستوطنين

دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس والقرى والبلدات المحيطة بها، إلى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب العائلات التي تتعرض لحصار واعتداءات المستوطنين.

وشدد مرداوي على ضرورة تعزيز الحضور الميداني في محيط البلدة، مؤكدًا أن حماية الأهالي وإسنادهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وقال إن ما يجري في قصرة يمثل محاولة جديدة لفرض التهجير بالقوة وترهيب السكان ودفعهم إلى مغادرة أرضهم، مشددًا على أن صمود الأهالي وتمسكهم ببيوتهم وأرضهم يشكلان الرد الأقوى على هذه المخططات.

وأكد أن الاحتلال ومستوطنيه لن ينجحوا في تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، مهما أوغلوا في البطش والعدوان، مشيدًا بصمود أهالي قصرة وأبناء الضفة الغربية في مواجهة اعتداءات المستوطنين المتواصلة.

ودعا إلى تعزيز دور لجان الحماية والإسناد بما يسهم في حماية السكان وتعزيز قدرتهم على البقاء والصمود في أرضهم.

وأشار مرداوي إلى أن وحدة الموقف الرسمي والفصائلي والشعبي، والتكافل بين القرى والبلدات، يشكلان سدًا في وجه مخططات الاستيطان والتهجير، داعيًا إلى تكاتف الجهود واستمرار الحراك الوطني والشعبي حتى وقف إرهاب المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين