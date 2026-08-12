فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مرداوي يدعو لإسناد أهالي قصرة في مواجهة اعتداءات المستوطنين

73,388 شهيدًا و174,259 إصابة منذ بدء الإبادة في غزة

مركز فلسطيني: احتجاز جثامين 1700 شهيد امتداد لجريمة الإخفاء القسري

أوضاع مأساوية يتعرض لها أسرى قطاع غزة في سجن "جانوت"

من تحت ركام الحرب.. التطوع يمنح طلبة غزيين مساحة لصناعة الأثر

الأوقاف بغزة تحذر من فرض واقع تهويدي على المسجد الإبراهيمي

"الإحصاء": الشباب يشكلون 21% من سكان فلسطين

بين رعب القصف والحروق.. إيلين تنتظر علاجًا ينقذ طفولتها

الاحتلال يهدم منزلين وعشرات المنشآت التجارية في الضفة والقدس

مركز فلسطيني: احتجاز جثامين 1700 شهيد امتداد لجريمة الإخفاء القسري

12 اغسطس 2026 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
...
المركز الفلسطيني للمفقودين: الاحتلال يحتجز نحو 1700 جثمان لغزي

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إن ما كشفه تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية بشأن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 1700 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة، لاستخدامهم كأوراق مساومة مستقبلية، يمثل دليلًا دامغًا وامتدادًا منهجيًا لجريمة الإخفاء القسري.

وأوضح المركز، في بيان، أن هذا الإقرار الإسرائيلي لا يعكس سوى جزء يسير من واقع أعمق وأكثر تعقيدًا يحيط بملف المفقودين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تقديراته تفيد بوجود نحو 2000 فلسطيني مخفي قسرًا، انقطعت آثارهم بشكل كامل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في القطاع، نحو 480 جثمانًا على دفعات متفرقة، في وقت لا يزال مصير آلاف المفقودين مجهولًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جثامين الشهداء #الإخفاء القسري #المركز الفلسطيني للمفقودين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة