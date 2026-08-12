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قصف وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

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قصف وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

12 اغسطس 2026 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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جانب من قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة (أرشيف)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق لاتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

ففي مدينة غزة، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها باتجاه حي التفاح والمناطق الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من المدينة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار وقذائف باتجاه ساحل بحر مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مخيم البريج.

وفي شمال القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها وقذائفها باتجاه المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا.

أما جنوب القطاع، فاستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الواقعة شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل مواصلة قوات الاحتلال خرق اتفاق "التهدئة" باستهداف مستمر في مختلف أنحاء قطاع غزة، وسط تدهور متصاعد في الأوضاع الإنسانية وارتفاع المخاطر التي تهدد حياة المدنيين والنازحين.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف إسرائيلي

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