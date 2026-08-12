شهيد في بيت لاهيا والاحتلال يواصل خروقاته

أعلن مصادر طبية استشهد المواطن مهند سعدة، وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء استهداف إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.





كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بقنبلة أطلقتها طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قرب كراج رفح وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلية النار باتجاه حي التفاح والمناطق الشرقية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية للمدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقذائفها باتجاه ساحل بحر غزة.

وفي وسط القطاع، طال القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مخيم البريج، بينما استهدفت الدبابات الإسرائيلية المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا شمالًا.

جنوبًا، طال القصف المدفعي المناطق الواقعة شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق المدينة.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد المخاطر التي تهدد حياة المدنيين والنازحين في مختلف مناطق القطاع.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين