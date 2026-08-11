كم يحتاج "الدون" للوصول للهدف "1000"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق أحد أبرز أهدافه الشخصية في مسيرته الكروية، بعدما أصبح على بُعد 24 هدفًا فقط من الوصول إلى حاجز 1000 هدف في مسيرته.

ورفع رونالدو رصيده إلى 976 هدفًا، عقب تسجيله ثلاثة أهداف خلال منافسات كأس العالم، ليصبح الهدف الألف قريبًا من التحقق، في إنجاز تاريخي يسعى قائد المنتخب البرتغالي للوصول إليه.

وتشير أرقام رونالدو إلى قدرته على بلوغ هذا الرقم خلال الموسم المقبل، إذ نجح في تسجيل 24 هدفًا أو أكثر في 22 موسمًا من أصل آخر 23 موسمًا، بينما كان موسم 2022-2023 الاستثناء الوحيد.

ويقدم رونالدو أيضًا أرقامًا لافتة منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي، حيث سجل 129 هدفًا خلال 148 مباراة بقميص الفريق، ليواصل تأكيد حضوره التهديفي رغم تقدمه في العمر.

ويحتاج رونالدو إلى تسجيل 24 هدفًا فقط لدخول نادي الألف هدف، في رقم استثنائي قد يشكل واحدة من أبرز محطات مسيرته الطويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين