فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استعدادًا للانتخابات.. حماس تدعو للتسجيل في السجل الانتخابي

نتنياهو يناور انتخابيًا.. رفض خطة غزة لتوحيد معسكره

تهديد إيراني يدفع ترامب إلى رحلة سرية.. تعرف تفاصيلها

كم يحتاج "الدون" للوصول للهدف "1000"

الخارجية القطرية: حماس أحرزت تقدمًا والاحتلال يماطل في تنفيذ الاتفاق

مباحث التموين: إتلاف أكثر من 1.2 طن من المجمدات الفاسدة

دراسة: الإفراط في بدائل السكر قد يرتبط بتراجع القدرات العقلية

مباراة كروية تُحيي ذكرى الصحفي الشهيد أنس الشريف وسط ركام غزة

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة

قيادي إيطالي يُرشّح أطفال غزة لـ"نوبل للسلام"

مباحث التموين: إتلاف أكثر من 1.2 طن من المجمدات الفاسدة

11 اغسطس 2026 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
...
الكمية المضبوطة ظهرت عليها علامات فساد واضحة وانبعاث روائح كريهة

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم والمجمدات الفاسدة، بعد ضبطها داخل ثلاجة تجميد تعود لأحد التجار، خلال جولة تفتيش ميدانية بالتعاون مع طواقم اللجنة الغذائية الكبرى.

وقالت مباحث التموين، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن الكمية المضبوطة ظهرت عليها علامات فساد واضحة وانبعاث روائح كريهة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتحرير محضر ضبط وإتلاف رسمي.

وأوضحت أن عملية الإتلاف جرت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبمحاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة.

وأكدت مباحث التموين استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهودها للحد من تداول المواد الغذائية الفاسدة وحماية صحة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خانيونس #مباحث التموين #مجمدات فاسدة #إتلاف مجمدات فاسدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة