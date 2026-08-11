مباحث التموين: إتلاف أكثر من 1.2 طن من المجمدات الفاسدة

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم والمجمدات الفاسدة، بعد ضبطها داخل ثلاجة تجميد تعود لأحد التجار، خلال جولة تفتيش ميدانية بالتعاون مع طواقم اللجنة الغذائية الكبرى.

وقالت مباحث التموين، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن الكمية المضبوطة ظهرت عليها علامات فساد واضحة وانبعاث روائح كريهة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وتحرير محضر ضبط وإتلاف رسمي.

وأوضحت أن عملية الإتلاف جرت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبمحاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة.

وأكدت مباحث التموين استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار جهودها للحد من تداول المواد الغذائية الفاسدة وحماية صحة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين