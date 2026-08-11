مباراة كروية تُحيي ذكرى الصحفي الشهيد أنس الشريف وسط ركام غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

نُظمت مباراة لكرة القدم، إحياءً للذكرى الأولى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من أغسطس/آب 2025، داخل خيمته بمدينة غزة.





وأقيمت المباراة على ملعب صغير يتوسط ركام المنازل المدمرة في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، وجمعت بين فريق ضم نجوم مخيم جباليا، مسقط رأس الشهيد الشريف، وفريق نجوم مخيم الشاطئ.





وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، يتقدمهم الدكتور أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد نطط، مدير فرع شركة جوال ونائب رئيس نادي الصداقة، إلى جانب عدد من الوجهاء وأفراد عائلة الشهيد أنس الشريف.

وجاءت المبادرة بتنظيم من أصدقاء الشهيد ومحبيه، تخليدًا لذكراه واستحضارًا لمسيرته الصحفية، التي وثّق خلالها بعدسته وصوته تفاصيل ما عاشه قطاع غزة خلال الحرب، ونقل معاناة المواطنين إلى العالم.





ورغم قسوة الظروف ودمار المكان، حملت المباراة جانبًا إنسانيًا، إذ أتاحت للحاضرين واللاعبين لحظات من الفرح، افتقدها سكان القطاع، ولا سيما النازحين الذين يعيشون في الخيام منذ اندلاع الحرب.

وشارك في اللقاء عدد من نجوم كرة القدم في غزة، ونجح فريق نجوم مخيم جباليا في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف جباليا يوسف داوود، ومحمد بعلوشة، ومحمد الترامسي، فيما أحرز هدفي مخيم الشاطئ تامر أبو فارس ومحمود أبو الخير.





وحملت المباراة، إلى جانب طابعها الرياضي، رسالة وفاء للشهيد أنس الشريف، الذي تحوّل اسمه إلى رمز من رموز الصحافة الفلسطينية التي واصلت نقل أحداث غزة وتوثيق معاناة أهلها في أصعب الظروف.





المصدر / فلسطين أون لاين