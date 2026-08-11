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قيادي إيطالي يُرشّح أطفال غزة لـ"نوبل للسلام"

قيادي إيطالي يُرشّح أطفال غزة لـ"نوبل للسلام"

11 اغسطس 2026 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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جائزة نوبل للسلام

أعلن أندريا أورلاندو، وزير العمل الإيطالي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، دعمه لمبادرة ترشيح أطفال قطاع غزة لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، والتي أطلقتها صحيفة "أفينيري" التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين.

وقال أورلاندو، في تصريح صحفي، إنه يؤيد "بقناعة راسخة" النداء الذي نشرته الصحيفة لترشيح أطفال وفتيات وفتيان غزة للجائزة.

وأضاف أن أرواحًا من الأطفال لا تزال تُزهق جراء "فظائع" رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الاحتلال، إلى جانب الجوع ونقص الأدوية والاحتياجات الأساسية.

وانتقد المسؤول الإيطالي عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤوليتها" في ظل استمرار معاناة المدنيين.

وتأتي تصريحات أورلاندو في وقت تتصاعد فيه داخل إيطاليا مبادرات سياسية وأكاديمية وشعبية للتضامن مع أطفال غزة، وسط دعوات متزايدة للضغط من أجل وقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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