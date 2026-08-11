حكم صومالي يقترب من كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي.. ما حكايته؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

وصل الحكم الصومالي عمر أرتان إلى النمسا، استعدادًا لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

وتأتي مشاركة أرتان في المباراة بعد أسابيع من الأزمة التي حرمته من الظهور في كأس العالم 2026، بعدما واجه مشكلة في دخول الولايات المتحدة، رغم إدراجه ضمن قائمة الحكام المشاركين في البطولة.

ويستعد الحكم الصومالي لخوض واحدة من أبرز المحطات في مسيرته التحكيمية، وسط ترقب لإمكانية دخوله التاريخ، بعدما أصبح مرشحًا ليكون أول حكم من خارج القارة الأوروبية يدير نهائيًا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وكان أرتان قد حظي بإشادة واسعة خلال الفترة الماضية، بعد حصوله على جائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، ليواصل صعوده على الساحة الدولية.

وفي حال إدارته اللقاء، ستكون مواجهة السوبر الأوروبي محطة تاريخية للحكم الصومالي، الذي انتقل من خيبة الغياب عن كأس العالم إلى فرصة جديدة لترك بصمة استثنائية في كرة القدم الأوروبية.

المصدر / فلسطين أون لاين