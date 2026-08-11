الخارجية القطرية: حماس أحرزت تقدمًا والاحتلال يماطل في تنفيذ الاتفاق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن هناك "مماطلة إسرائيلية" في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المسؤولية باتت تقع على الجانب الإسرائيلي بعد التقدم الذي أحرزته حركة حماس.

وقال الأنصاري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن قطر تواصل جهودها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، من أجل ضمان تنفيذ اتفاق غزة، معربًا عن التعويل على المجتمع الدولي لممارسة الضغط على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها.

وأضاف أن التصعيد على الأرض بات واضحًا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الشهداء، مشددًا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا إزاء التطورات الجارية.

وأشار إلى أن الدوحة تعمل مع شركائها من أجل ضمان صدور رد فعل دولي يتناسب مع "السلوك الإسرائيلي"، في ظل استمرار التصعيد وعدم الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين