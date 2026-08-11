استعدادًا للانتخابات.. حماس تدعو للتسجيل في السجل الانتخابي

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإسراع في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن التسجيل في السجل الانتخابي يمثل "المدخل الأساس" لممارسة الحق في الاختيار والمشاركة في صنع القرار الوطني، وانتخاب ممثلي الشعب الفلسطيني في مؤسساته الرسمية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت حماس أن المشاركة في الانتخابات تسهم في تعزيز المشاركة الشعبية، وتكريس إرادة الشعب الفلسطيني مصدرًا لشرعية مؤسساته الوطنية.

وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع المشاركة الوطنية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسات وطنية فاعلة تستمد شرعيتها من الإرادة الحرة للشعب، وتعبر عن تطلعاته وتحفظ حقوقه ومصالحه الوطنية، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل في قراره الوطني.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أهمية المشاركة في السجل الانتخابي، باعتبارها خطوة أساسية لضمان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين