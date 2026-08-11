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نجل بايدن يصف نتنياهو بـ"تجسيد الشر".. ويرفض اعتبار وصفه معاديًا للسامية

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نجل بايدن يصف نتنياهو بـ"تجسيد الشر".. ويرفض اعتبار وصفه معاديًا للسامية

11 اغسطس 2026 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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هانتر بايدن

وصف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “تجسيد للشر”.

وجاءت تصريحات هانتر بايدن في مقابلة أجراها معه، مساء الاثنين، المحلل السياسي الأمريكي الشهير ومقدم البودكاست تاكر كارلسون.

وقال بايدن: "إذا كان القول إن نتنياهو تجسيد للشر معاديا للسامية، فلا أعرف ماذا يمكنني أن أقول للناس. كل ما عليكم فعله هو أن تفتحوا أعينكم وقلوبكم".

 

 وبتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي عهد نتنياهو شنت "إسرائيل" حروبا في المنطقة على إيران ولبنان، ونفذت غارات على اليمن وقطر، فضلا عن خرقها وقف إطلاق النار في غزة واعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى انتهاكها بشكل مستمر سيادة سوريا.

المصدر / وكالات
#نتنياهو #معادة السامية #هانتر بايدن

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