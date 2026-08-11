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الاحتلال يجدد إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن الأقصى لمدة 6 أشهر

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الاحتلال يجدد إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن الأقصى لمدة 6 أشهر

11 اغسطس 2026 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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 الشيخ محمد حسين

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرار إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى المبارك، مدة ستة أشهر من 10/7/2026 إلى 10/01/2027.

وشددت دار الإفتاء الفلسطينية في بيان على أن الشيخ حسين من أبرز المراجع الدينية في القدس، وأن ما يتعرض له يشكل تعدياً على علماء الأمة الإسلامية بأكملها، وأن سلطات الاحتلال تهدف من هذه الممارسات إلى إفراغ القدس من أهلها الفلسطينيين.

ويأتي قرار الإبعاد الجديد في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لاستهداف الشخصيات الدينية في القدس، ومحاولة تقييد الخطاب الديني داخل المسجد الأقصى.

يُذكر أن الشيخ محمد حسين تعرض خلال السنوات الماضية لسلسلة من المضايقات وقرارات الإبعاد والاستدعاءات الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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