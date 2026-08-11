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"الأحرار": احتجاز 1700 جثمان لشهداء غزة جريمة سادية ونهج رسمي لن يكسر إرادة شعبنا

11 اغسطس 2026 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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احتجاز جثامين أكثر من 1700 شهيد جريمة متواصلة بحق الفلسطينيين

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي جثامين أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، يمثل جريمة متواصلة وانتهاكًا صارخًا لحرمة الموت ولأبسط القواعد الإنسانية والقانونية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن إصرار قادة الاحتلال على استخدام جثامين الشهداء أوراق ضغط ومساومة، يكشف أن هذه السياسة ليست تصرفات فردية، وإنما نهج رسمي يعكس سادية الاحتلال في الانتقام من عائلات الشهداء والضغط على الشعب الفلسطيني، واستغلال جثامين الموتى لتحقيق أهداف سياسية وأمنية.

وشددت على أن جثمان الشهيد ليس ورقة تفاوض، وأن حق عائلته في استرداده ودفنه بكرامة ليس قابلًا للمساومة أو الابتزاز، مؤكدة أن الاحتلال لن يتمكن من خلال هذه السياسة من كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقيقة جرائمه.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة، داعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى مغادرة مربع الصمت، وفتح هذا الملف بصورة عاجلة، والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع الجثامين المحتجزة وتسليمها إلى ذويها دون شروط.

وأكدت أن العدالة لا تسقط باستشهاد صاحبها، وأن كرامة الشهيد لا تنتهي عند لحظة استشهاده، مشددة على أن حق عائلته في استرداد جثمانه ودفنه سيبقى حقًا ثابتًا لا يملك الاحتلال مصادرته مهما طال الزمن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جثامين الشهداء #مقابر الأرقام

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