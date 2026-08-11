22 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ48 ساعة الماضية

سجلت الضفة الغربية المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية، 22 عملًا مقاومًا استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وفقًا لما وثقه مركز معلومات فلسطين "معطى".

وأوضح مركز "معطى" أن أعمال المقاومة تخللها تفجير عبوتين ناسفتين واشتباكات مسلحة، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 18 نقطة متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وتصدى الأهالي والشبان للمستوطنين في 4 مواقع، شهدت مواجهات وإلقاء حجارة، في سهل الرفيد وخربة أبو فلاح والنقعة برام الله، وجبع في جنين.

وكما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة وكوبر وبيرزيت برام الله، وبيتا وقصرة ومادما ومخيم بلاطة واللبن الشرقية في نابلس، وطوباس، وأريحا، وبيرنبالا في القدس، وبيت فجار ومخيم الدهيشة في بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين