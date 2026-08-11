"حماس": هدم منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن التمسك بأرضه

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم وتدمير منازل الشهداء والمقاومين في الضفة الغربية، لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه والتصدي لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقال شديد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن تفجير منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غربي نابلس، يعكس "سادية الاحتلال المجرم"، واستخدامه مختلف وسائل الإرهاب والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى التكاتف وإسناد أهالي الشهداء وأصحاب المنازل المدمرة، وتقديم الدعم لهم بكل السبل المتاحة، واحتضانهم وتعزيز صمودهم، لإفشال أهداف الاحتلال من وراء سياسة هدم وتدمير المنازل.

وشدد شديد على أن ما تتعرض له الضفة الغربية من قتل وتهويد ومصادرة للأراضي، ومحاولات لتهجير الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم، يستدعي توحيد الصفوف والمواجهة والثبات في الأرض والممتلكات.

وأكد ضرورة التمسك بالحقوق الفلسطينية والدفاع عنها، في مواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ومصادرة ممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين