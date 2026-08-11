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1,259 شهيداً ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

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1,259 شهيداً ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

11 اغسطس 2026 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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وصول شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. "أرشيف"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وصول شهيد ومصاب إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقرير الإحصائي الأسبوعي، إن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، بلغت 1,259 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,146 إصابة، إلى جانب 807 حالات انتشال.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 73,387 شهيدًا و174,257 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #حصيلة الشهداء #مستشفيات القطاع

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