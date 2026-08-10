عضو كنيست يقتحم مدرسة ومستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت، اليوم الاثنين، مدرسة نور الهدى في منطقة رأس شحادة بمخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وأكدت محافظة القدس اقتحام عضو الكنيست المتطرف، وأنه صوّر مقطع فيديو داخل المدرسة، ووضع يافطات تحمل عبارة "مغلق" على أبواب المدرسة.

وذكرت أن اقتحام عضو الكنيست المتطرف للمدرسة هو الثاني، وأنها خطوة تستهدف تعطيل عملها وفرض إغلاقها.

وفي نابلس، جرف مستعمرون إرهابيون، مساء اليوم، أراضي في قرية سالم شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافة تابعة للمستعمرين جرفت مساحات من الأراضي في منطقة "الكعيمة" بالقرية، بهدف التوسع الاستعماري.

واعتدى مستعمرون إرهابيون، اليوم الإثنين، على مواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستعمرين مسلحين اقتحموا تجمع عين الحلوة بالأغوار الشمالية، واعتدوا على مواطنين، كما سكبوا المياه من الصهاريج.

كما هاجم مستعمرون تجمع الكعابنة البدوي شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا عائلة الكعابنة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان مستعمرون قد شنوا هجوما عنيفا على بدو الكعابنة شرق الطيبة، الخميس الماضي، واعتدوا على عائلة نايف كعابنة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سليمان كعابنة.

يشار إلى أن العائلة تتعرض لاعتداءات يومية من عصابات المستعمرين الإرهابيين منذ نحو ثلاث سنوات، تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي السياق، واصل مستعمرون إرهابيون حصارهم لمنزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، لليوم الثاني.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين نصبوا خيمة أمام المنزل، الواقع في منطقة جبل رأس العين، ومنعوا الوصول إليه أو إدخال المواد الغذائية، كما منعوا الموجودين داخله من الخروج أو استقبال أي شخص.

وذكرت المصادر أن المنزل- وهو "فيلا" مكونة من طابقين- يعود للمواطن لؤي عبد المنعم أبو ريدة، المقيم في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأميركية، فيما يوجد داخله شقيقه قصي أبو ريدة وابنه أحمد، إضافة إلى جانب أفراد من عائلة أبو ريدة.

وأشارت إلى أن المستعمرين يحاولون منذ نحو أربعة أشهر اقتحام المنزل والاستيلاء عليه، ما دفع أبناء عبد المنعم أبو ريدة إلى التواجد فيه على مدار الساعة وفق نظام المناوبات لحمايته.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: