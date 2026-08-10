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صحيفة عبرية: الجيش يسجل أعلى معدل لحالات الانتحار خلال 15 عاما

10 اغسطس 2026 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

كشفت مصادر عبرية النقاب عن انتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة الليلة الماضية.

 وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، وقوع 18 حالة انتحار في صفوف الجيش منذ بداية العام الجاري.

 وأشارت إلى وقوع 22 حالة انتحار خلال عام 2025، وهو أعلى معدل يسجله الجيش الإسرائيلي خلال 15 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبحسب تقارير إسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى تصاعد حالات الانتحار بين العسكريين يرتبط بالتداعيات النفسية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأسفرت الإبادة التي دعمتها الولايات المتحدة عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #جيش الاحتلال الإسرائيلي #حالات الانتحار

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