الرجوب يكشف عن موعد انطلاق بطولة "الألف شهيد"

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، استئناف النشاط الكروي بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات، وإطلاق بطولة "كأس الألف شهيد" يوم 4 أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة وصفها بأنها بداية لإعادة الحياة إلى الجسد الرياضي الفلسطيني ومنح أبناء شعبنا مساحة من الأمل والفرح في الوطن والشتات.

وقال الرجوب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن الإعلان عن استئناف النشاط الرياضي يأتي في إطار "وقفة تقييمية للماضي من أجل أن نستطيع بناء المستقبل"، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت لديه أهداف سياسية وجغرافية وتطهيرية، إلى جانب السعي لشطب الحركة الرياضية الفلسطينية من الذاكرة، والتي قال إنها كانت ضمن أولويات الاحتلال.

وأضاف: "أتمنى من الرياضيين الفلسطينيين أن ننطلق بإرادة واحدة موحدة لإعادة الحياة للجسد الرياضي وإعطاء الأمل وفسحة من الفرحة لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات".

وأوضح الرجوب أن انطلاق البطولة سيكون يوم 4 أيلول/سبتمبر الساعة السادسة مساءً، وبروح واحدة في مختلف أماكن وجود الحركة الرياضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن البطولة ستكون "دوريًا تنشيطيًا"، على أن يشهد الموسم المقبل دوريًا تصنيفيًا.

وتنطلق البطولة بإقامة 3 مباريات متزامنة، الأولى في المحافظات الشمالية على ستاد فيصل الحسيني وتجمع بين فريقي جبل المكبر وشباب الخليل، وفي المحافظات الجنوبية بين شباب رفح وخدمات رفح، فيما تشهد ساحة لبنان مواجهة بين الأنصار والنهضة في مخيم عين الحلوة.

وبيّن الرجوب أن نظام البطولة في الدور الأول سيكون وفق نظام المجموعات على مستوى المحافظات والفروع، مؤكداً أن الاتحاد سيقدم مبلغاً موحداً لكل نادٍ يستوفي شروط الحد الأدنى، بهدف المساهمة في توفير التجهيزات ووسائل المواصلات اللازمة لاستئناف النشاط.

وأشار الرجوب إلى أن البطولة ستضم 226 نادياً، منها 146 نادياً في المحافظات الشمالية، موزعة بواقع 48 في شمال الضفة، و60 في الوسط، و38 في الجنوب، إلى جانب 44 نادياً في قطاع غزة، و36 نادياً في لبنان.

وتطرق الرجوب إلى الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاتحاد والأندية، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت الممول الوحيد للأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية، رغم حصول الاتحاد على عدد من المشاريع من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومؤسسات خارجية، والاتحاد النرويجي لكرة القدم الذي شارك في تأسيس مراكز العنقاء بقطاع غزة.

وأوضح أن "فيفا" قدمت مشاريع تتعلق بالمركز الرياضي الفني، وتأهيل ستاد فيصل الحسيني، وتمويل مراكز الواعدات، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إدراك الجميع لحجم الضائقة المالية التي تمر بها الحركة الرياضية الفلسطينية.

وقال: "الحكومات كلها وضعت إمكانيات بتصرفنا، ولكن الوضع اليوم أصعب"، لافتاً إلى أن الاتحاد لم ينجح حتى الآن في الحصول على القرض البنكي الذي كان يسعى إليه لدعم استئناف النشاط الرياضي.

وأضاف أن مكافأة المنتخب الوطني عن مشاركته في كأس العرب الأخيرة ستصل من "فيفا" خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد يعمل على توظيف الإمكانيات المتاحة في دعم الأندية والأنشطة الرياضية.

وكشف الرجوب عن إقامة ثلاث نسخ من "كأس" الألف شهيد، في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، على أن تحمل كل نسخة أسماء الشهداء الرياضيين، والبالغ عددهم 1014 شهيداً.

وفي سياق آخر، أعلن الرجوب مشاركة فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان ببعثة تضم 108 رياضيين، بينهم 67 لاعباً ولاعبة سيشاركون في 19 لعبة رياضية، منها 11 لعبة فردية وسبع ألعاب قتالية ولعبة جماعية واحدة.

ووجّه الشكر إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، وخاصة رئيسه الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، والمدير العام الكابتن حسين المسلم، وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم للبعثة الفلسطينية والتعاون معها وتقديم المساعدة اللازمة.

كما أعلن مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة ودية تقام في الصين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الاتحاد تلقى مقترحاً من منظمة شباب العالم الإسلامي لإقامة لقاء رياضي بين فريق فلسطيني وفريق في مدينة قونية التركية، حيث اتخذ الاتحاد قراراً بمشاركة المنتخب الوطني الأولمبي في اللقاء المقرر يوم 30 أيلول/سبتمبر.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الرجوب إن "فيفا" أكدت أن الخيارات في غزة مفتوحة في حال توافرت إمكانية الوصول إلى القطاع، بما يتيح استعادة النشاط الرياضي هناك.

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن السنوات الماضية شهدت نقاشاً واسعاً حول تطوير منظومة كرة القدم الفلسطينية، وصناعة لاعب قادر على المنافسة، وتأهيل المدرب والمعالج والطواقم الفنية، وتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة لتطوير الألعاب الفردية والجماعية.

وأشار إلى أن أحد المشاريع المهمة التي نجح الاتحاد في إقناع "فيفا" بتبنيها يتمثل في بناء مركز فني حديث ومتطور في القدس، موضحاً أن العمل في المشروع بدأ بالفعل، وأن المركز سيكون "حاضنة فنية لكل الفلسطينيين".

ووجه الرجوب الشكر إلى "فيفا" على الاستجابة لهذا المقترح، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير الرياضة الفلسطينية وبناء منظومة قادرة على مواصلة العمل رغم الظروف والتحديات.

الرياضة عنوان للتحدي والصمود

وفي رسالة وجهها في ختام المؤتمر إلى أبناء الشعب الفلسطيني وأسرة كرة القدم، قال الرجوب إن الرياضة الفلسطينية تقف أمام "لحظة استثنائية" في تاريخها، بعد ثلاث سنوات قاسية فرضتها الحرب والأحداث والظروف الصعبة، وتوقفت خلالها معظم المسابقات والأنشطة الرياضية.

وأضاف أن هذه المرحلة فرضت الكثير من التضحيات واستنزفت الإمكانيات، "لكننا لم نفقد إرادتنا ولم نفقد إيماننا بأن الرياضة ستبقى عنواناً للتحدي والصمود والوطنية".

وتابع: "اليوم وبكل فخر ومسؤولية نعلن انطلاق الأنشطة الرياضية والدوري بعد أن تجاوزنا صعوبات لا تحصى، في خطوة تؤكد أن كرة القدم أقوى من كل الظروف، وأن إرادة شعبنا قادرة على النهوض والاستمرار".

وخاطب الأندية والمدربين والحكام والإداريين وجميع العاملين في أسرة كرة القدم، مؤكداً أنهم شركاء في هذا الإنجاز، وأن مسؤوليتهم تتمثل في تقديم نموذج للالتزام والروح الرياضية والتنافس الشريف، باعتبارهم يمثلون فلسطين بأكملها.

كما وجه رسالة إلى اللاعبين والشباب الفلسطيني، قائلاً إن الرياضة "كانت وستبقى بيتاً جامعاً لكل الفلسطينيين، ورسالة وحدة وأمل تتجاوز الحدود والجراح".

وجدد دعوته إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والوطنية والأسرة الرياضية الدولية للوقوف إلى جانب الرياضة الفلسطينية، وحماية حقوق اللاعبين والأندية والأطفال في ممارسة الرياضة بحرية وكرامة، وضمان عدم المساس بمكونات الحركة الرياضية الفلسطينية.

وقال: "نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب بحقوق مشروعة تكفلها القوانين والمواثيق الدولية الرياضية، وتمنح اللاعب الفرصة لممارسة حقه الطبيعي في المنافسة".

وختم الرجوب بالتطلع إلى موسم رياضي ناجح يعكس "الوجه الحضاري الفلسطيني"، ويمنح أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات والمهجر مساحة من الأمل والفرح، مؤكداً أن "كرة القدم ستبقى جسراً للأمل، ومنبراً لتأكيد أن فلسطين ماضية بإرادة أبنائها نحو المستقبل".