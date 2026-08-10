الدفع الإلكتروني في فلسطين.. 126 مليون معاملة بـ 35 مليار دولار خلال عام

سجلت منظومة المدفوعات الإلكترونية في فلسطين نموا قياسيا خلال الفترة الممتدة من حزيران 2025 وحتى حزيران 2026، مع تنفيذ نحو 126.4 مليون معاملة إلكترونية عبر مختلف أنظمة الدفع الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 35.2 مليار دولار، لجميع العملات مقومة بالدولار، في مؤشر على التوسع المتواصل في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتنامي دورها في النشاط المالي والاقتصادي.

وتُظهر البيانات حسب سلطة النقد في بيان لها، اليوم الاثنين، نمواً متواصلاً في استخدام منظومة المدفوعات الإلكترونية في فلسطين، في انعكاس لجهود سلطة النقد في تطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، وتعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية باعتبارها خياراً أكثر كفاءة وأماناً وسرعة للأفراد وقطاع الأعمال والمؤسسات.

وبرز نظام "آي براق" (iBURAQ) للتحويلات والمدفوعات الفورية باعتباره المحرك الرئيس لهذا النمو، إذ ارتفع عدد العمليات المنفذة عبر النظام خلال شهر حزيران 2026 بنسبة 1693% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، لينتقل من مئات الآلاف من العمليات إلى أكثر من 10 ملايين معاملة شهرية.

ويعكس هذا النمو المتسارع تحولاً واضحاً في سلوك المستخدمين نحو الاعتماد على التحويلات والمدفوعات الرقمية الفورية، والاستفادة من الخدمات المالية الحديثة التي توفرها البنية التحتية الوطنية للدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات المالية.

كما سجلت عمليات الشراء عبر أجهزة نقاط البيع (POS) نمواً متواصلاً، إذ ارتفع عدد العمليات بنسبة 91.3%، فيما زادت قيمتها بنسبة 106.3% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس توسع استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء اليومية، وازدياد ثقة المستهلكين والتجار بوسائل الدفع الإلكتروني.

في السياق، ارتفعت قيمة عمليات تسديد الفواتير إلكترونيا عبر نظام «إي سداد» (E-Sadad) بنسبة 168.8%، بما يؤكد تنامي اعتماد المواطنين على القنوات الرقمية لتسديد التزاماتهم المختلفة، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات الحكومية والخاصة، بدلاً من الدفع النقدي التقليدي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمدفوعات المنفذة عبر مختلف أنظمة الدفع الوطنية خلال الفترة المشمولة بالبيانات نحو 35.2 مليار دولار أميركي، فيما سجل شهر حزيران 2026 أعلى قيمة شهرية على الإطلاق، بواقع 3.2 مليار دولار.

واستحوذت الشيكات المتبادلة عبر نظام المقاصة الإلكترونية (ECC) على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية بنسبة 41.4%، بينما شكل نظام «براق RTGS» للتسوية الإجمالية الآنية 31.1% من إجمالي قيمة المدفوعات، وهو ما يعكس دوره المحوري في تسوية المدفوعات كبيرة القيمة بين المصارف والمؤسسات المالية.

لا يقتصر النمو في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني على تطوير الخدمات المالية، بل يمتد أثره ليشكل رافعة مهمة للنشاط الاقتصادي، إذ تسهم المدفوعات الرقمية في تسريع إنجاز المعاملات التجارية والمالية، وتعزيز سرعة دوران الأموال داخل الاقتصاد، وتحسين إدارة السيولة في الجهاز المصرفي، إضافة إلى خفض تكاليف التعامل بالنقد، وزيادة كفاءة عمليات البيع والشراء، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تدعم المدفوعات الإلكترونية جهود تعزيز الشمول المالي، وتوسيع وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات المالية الرسمية، بما يرسخ التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: