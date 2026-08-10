أجهزة السلطة تواصل اعتقال أسرى محررين في الضفة

تواصل أجهزة السلطة اعتقال عدد من الأسرى المحررين والمواطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية، بالتزامن مع مداهمة منازل ووقوع اعتداءات خلال بعض عمليات الاعتقال، وفق مصادر محلية.

ففي رام الله، اعتقلت أجهزة السلطة الشيخ الكفيف عودة فوالحة، الذي يعمل إمامًا وخطيبًا لعدد من مساجد المدينة، إلى جانب الأستاذ الشيخ خالد النتشة، وهو إمام وخطيب مسجد.

وفي الخليل، اعتقلت أجهزة السلطة الناشط شادي أسامة، عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت الأستاذ يوسف أبو زر، أحد قيادات حزب التحرير في الضفة الغربية.

وكما اعتقلت أجهزة السلطة الشاب فادي يونس، واعتدت عليه بالضرب المبرح خلال عملية اعتقاله، فيما اعتقلت الأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وعبد الله ناصر، عقب اقتحام منزلهم وتفتيشه.

وتواصل الأجهزة اعتقال الشيخ يونس محمد يونس رباع ونجليه عبد العزيز وعبد الرحمن، بعد اقتحام منزلهم عقب منتصف الليل، والاعتداء على أفراد عائلتهم بالعصي والهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم مصابون بجروح خطيرة، بحسب مصادر محلية.

وفي الخليل أيضًا، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الحاج فخري المحتسب وابن شقيقه كريم المحتسب، فيما أصيب عمار وعبيدة المحتسب خلال اقتحام المنزل، جراء تعرضهما للضرب بأعقاب البنادق والهراوات، وفق المصادر ذاتها.

وفي محافظة جنين، تواصل أجهزة السلطة منذ أيام اعتقال ثلاثة أسرى محررين من بلدة السيلة الحارثية، وهم أسامة الشلبي، الذي أمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال، وإبراهيم الشلبي وفارس شواهنة، اللذان أمضى كل منهما 7 أعوام في السجون، إضافة إلى الأسير المحرر نصر عمور من البلدة ذاتها.

وفي رام الله، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الطبيب والبروفيسور أحمد هند لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله من مدينة البيرة يوم الجمعة.

وفي نابلس، تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الأسير المحرر عامر الطنبور لليوم الثاني عشر على التوالي. وكان الطنبور قد أمضى 27 سنة في سجون الاحتلال، قبل الإفراج عنه ضمن صفقة "طوفان الأقصى" عام 2024.

وفي طوباس، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر عبد الله بشير عطياني لليوم الثاني عشر على التوالي، علمًا أنه أُفرج عنه من سجون الاحتلال، قبل أن تعيد السلطة اعتقاله بعد نحو شهر واحد فقط من الإفراج عنه.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين قد أكدت استمرار أجهزة السلطة في تشديد إجراءاتها بحق المعتقل السياسي أمين القوقا، المطارد لقوات الاحتلال، وذلك عقب نقله مؤخرًا من سجن أريحا إلى مقر اللجنة الأمنية في سجن "الجنيد".

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار ملاحقة عدد من الأسرى المحررين في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة، وسط مطالبات بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين وضمان سلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين