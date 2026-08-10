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بلدية غزة تحذر من توقف آليات الصرف الصحي بسبب نقص الزيوت

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بلدية غزة تحذر من توقف آليات الصرف الصحي بسبب نقص الزيوت

10 اغسطس 2026 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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بلدية غزة تحذر من توقف آليات الصرف الصحي بسبب نقص الزيوت

حذّرت بلدية غزة، اليوم الإثنين، من تداعيات استمرار النقص في الزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل وصيانة الآليات، ما يهدد بتوقف عدد كبير منها، لا سيما آليات الصرف الصحي.

وقالت البلدية إن نقص الزيوت تسبب في تعطل عدد من الآليات، فضلًا عن إلحاق أضرار بمحركات أخرى، الأمر الذي يعيق الاستجابة الميدانية لبلاغات المواطنين وحالات الطوارئ.

وناشدت بلدية غزة الجهات الدولية والإنسانية والمانحين، العمل على توفير الزيوت ومواد الصيانة اللازمة بشكل عاجل، لضمان استمرار خدمات الصرف الصحي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية غزة #الصرف الصحي #نقص الزيوت

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