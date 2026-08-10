الصحة بغزة: 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول 6 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأفادت بأن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,258 شهيدًا و4,145 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 807 حالات.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 73,386 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,256 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين