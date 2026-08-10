نتائج التوجيهي 2026 لطلبة 2008 في الأردن: الرابط الرسمي ومواعيد إعلان النتائج

محمد زقوت

تترقب الأسر الأردنية اليوم الإثنين 10 آب إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر (مواليد 2008)، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إتاحة النتائج إلكترونياً لجميع الطلبة والطالبات، يليها المؤتمر الصحفي الرسمي لكشف تفاصيل نسب النجاح وأسماء الأوائل.

في هذا التقرير،ينستعرض لكم موقع فلسطين أون لاين كافة التفاصيل والروابط الرسمية وخطوات الحصول على النتيجة فور إعلانها.

مواعيد إتاحة النتائج والمؤتمر الصحفي

* إتاحة النتائج إلكترونياً: اعتباراً من الساعة 4:00 عصراً.

* المؤتمر الصحفي الرسمي: في تمام الساعة 5:00 مساءً، بمسرح مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني.

طرق ورابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2026

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على النتائج عبر القنوات الرسمية التالية:

* الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي: عبر الرابط المخصص اضغط هـــنا

* تطبيق "سند" (أصحاب الهوية الرقمية المفعلة): الاطلاع على النتيجة وتفاصيل العلامات مباشرة بمجرد تسجيل الدخول عبر التطبيق أو "سند لايت" دون الحاجة لرقم الجلوس.

* تطبيق "سند" (الاستعلام العام): الدخول إلى خدمة "الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة" وإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد.





أبرز أرقام وإحصائيات توجيهي 2026

* إجمالي المشتركين: 196,029 مشتركاً ومشتركة (140,972 طالب نظامي و55,057 دراسة خاصة).

* التوزيع الأكاديمي والمهني: 127,956 في المسار الأكاديمي، و13,016 في المسار المهني التقني.

* أبرز الحقول الأكاديمية: الحقل الصحي (45,116 طالباً)، القانون والعلوم الشرعية (38,702 طالب)، العلوم والتكنولوجيا (16,347 طالباً).

* المراكز الامتحانية: 790 مركزاً تضم 1,899 قاعة امتحانية، إضافة إلى 38 مركزاً للتصحيح في مختلف المحافظات.

هل تعتقد أن النظام الإلكتروني عبر موقع الوزارة وتطبيق سند سينجح في استيعاب الضغط وتسهيل معرفة النتائج بسلاسة هذا العام؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين