فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أزمة تعليم تتسع في غزة.. الاكتظاظ والفاقد والرسوم تلاحق الطلاب

قبيل الانتخابات.. الاحتلال يدفع بـ3400 وحدة استيطانية جديدة في القدس

"كتلة الصحفي": الاحتلال يتحمل مسؤولية استشهاد الأسير إيهاب دياب

طهران : لا نشعر بالتهديد من معاهدة الدفاع المشترك.. والأمن لا يُشترى من واشنطن

مصطفى حمدان.. رجل إنقاذ حمل وجع الفقد وواصل حمل الأرواح من بين الركام

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها وإصابات بنيران الاحتلال في غزة

أجهزة السلطة تواصل اعتقال أسرى محررين في الضفة

طلاب غزيون ينتظرون إشارة الخروج نحو جامعات العالم

بلدية غزة تحذر من توقف آليات الصرف الصحي بسبب نقص الزيوت

الصحة بغزة: 6 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

نتائج التوجيهي 2026 لطلبة 2008 في الأردن: الرابط الرسمي ومواعيد إعلان النتائج

10 اغسطس 2026 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
...
نتائج التوجيهي 2026 لطلبة 2008 في الأردن: الرابط الرسمي ومواعيد إعلان النتائج
محمد زقوت

تترقب الأسر الأردنية اليوم الإثنين 10 آب إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر (مواليد 2008)، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إتاحة النتائج إلكترونياً لجميع الطلبة والطالبات، يليها المؤتمر الصحفي الرسمي لكشف تفاصيل نسب النجاح وأسماء الأوائل.

في هذا التقرير،ينستعرض لكم موقع فلسطين أون لاين كافة التفاصيل والروابط الرسمية وخطوات الحصول على النتيجة فور إعلانها.

مواعيد إتاحة النتائج والمؤتمر الصحفي

 * إتاحة النتائج إلكترونياً: اعتباراً من الساعة 4:00 عصراً.

 * المؤتمر الصحفي الرسمي: في تمام الساعة 5:00 مساءً، بمسرح مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الشميساني.

طرق ورابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2026

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على النتائج عبر القنوات الرسمية التالية:

 * الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي: عبر الرابط المخصص اضغط هـــنا

 * تطبيق "سند" (أصحاب الهوية الرقمية المفعلة): الاطلاع على النتيجة وتفاصيل العلامات مباشرة بمجرد تسجيل الدخول عبر التطبيق أو "سند لايت" دون الحاجة لرقم الجلوس.

 * تطبيق "سند" (الاستعلام العام): الدخول إلى خدمة "الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة" وإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد.

رابط نتائج التوجيهي 2026 بالأردن.png
 

أبرز أرقام وإحصائيات توجيهي 2026

 * إجمالي المشتركين: 196,029 مشتركاً ومشتركة (140,972 طالب نظامي و55,057 دراسة خاصة).

 * التوزيع الأكاديمي والمهني: 127,956 في المسار الأكاديمي، و13,016 في المسار المهني التقني.

 * أبرز الحقول الأكاديمية: الحقل الصحي (45,116 طالباً)، القانون والعلوم الشرعية (38,702 طالب)، العلوم والتكنولوجيا (16,347 طالباً).

 * المراكز الامتحانية: 790 مركزاً تضم 1,899 قاعة امتحانية، إضافة إلى 38 مركزاً للتصحيح في مختلف المحافظات.

هل تعتقد أن النظام الإلكتروني عبر موقع الوزارة وتطبيق سند سينجح في استيعاب الضغط وتسهيل معرفة النتائج بسلاسة هذا العام؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#توجيهي الأردن 2023

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة