مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في 4 محافظات بالضفة

شنت مليشيات المستوطنين، خلال الساعات الـ24 الماضية، سلسلة اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في محافظات رام الله ونابلس والخليل وجنين، تخللها مهاجمة منازل ومركبات وقطع أشجار وإحراق منزل، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي محافظة رام الله، هاجم مستوطنون منزل مدير مدرسة ترمسعيا الثانوية، الأستاذ محمد عارف مسلم، وهددوه وعائلته بالقتل، عقب اقتحامهم خربة المراجم الواقعة بين قريتي المغير ودوما، على الحدود بين محافظتي رام الله ونابلس.

وكما هاجم مستوطنون أهالي سهل بلدة المغير شمال شرقي رام الله، واقتحموا بأعداد كبيرة منطقة الحَفَر في قرية دير جرير شرق المحافظة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية بالحجارة ورذاذ الفلفل على طريق مرج سيع الواصل بين أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله، فيما تجول آخرون على ظهور الخيول في سهل مرج سيع.

واقتحم مستوطنون مساكن عرب الكعابنة شرق رام الله للمرة الثانية خلال أسبوع، كما رعوا أغنامهم في أراضي قرية المغير شرق المحافظة.

وفي محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، فيما نصبوا خيامًا استيطانية جديدة قبالة أحد المنازل في منطقة "رأس العين" ببلدة قُصرة جنوب نابلس.

وكما خرب مستوطنون بيوتًا بلاستيكية خلال اعتداء على بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وسرقوا جرارًا زراعيًا من أطراف بلدة بيت أمرين شمال غرب المحافظة.

وفي الخليل، أطلق مستوطنون مواشيهم في منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال المحافظة، في محاولة لاستفزاز الأهالي، فيما اقتحموا بأبقارهم أراضي المواطنين في منطقة "خلة الحمص" جنوب بلدة يطا.

واقتحم المستوطنون كذلك محيط مسكن المواطن أيوب اعبيد في خلة الحمص، واعتدوا على ممتلكات السكان، بينما أضرم آخرون النيران في منزل بمنطقة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل.

أما في محافظة جنين، فاقتحم مستوطنون خربة مسعود قرب بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة، فيما قطعوا عشرات الأشجار المثمرة في خربة فراسين غرب جنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، بحماية ومساندة قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين