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رابط نتائج التوجيهي الأردن 2026: موعد الإعلان وطريقة الاستعلام برقم الجلوس

10 اغسطس 2026 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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رابط نتائج التوجيهي الأردن 2026: موعد الإعلان وطريقة الاستعلام برقم الجلوس
محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية إتاحة نتائج التوجيهي 2026 لطلبة الثانوية العامة اليوم الاثنين 10 أغسطس/آب، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا ومعرفة العلامات والمعدل بكل سهولة ويسر.

وتتاح النتائج عبر الموقع الرسمي المخصص للنتائج، إلى جانب تطبيق سند الحكومي، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، يليه عقد المؤتمر الصحفي الرسمي.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2026 في الأردن

 * اليوم: الاثنين 10 أغسطس 2026.

 * إتاحة النتائج إلكترونيًا: الساعة 4:00 عصرًا.

 * المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم: الساعة 5:00 مساءً لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل.

رابط نتائج التوجيهي 2026 وطريقة الاستعلام

يمكن للطلبة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة من خلال الطرق المعتمدة الآتية:

 * الدخول إلى منصة النتائج الرسمية عبر الرابط: اضغط هـــنا 

 * إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

 * إدخال تاريخ الميلاد وبيانات التحقق المطلوبة.

 * الضغط على خيار بحث أو عرض النتيجة للاطلاع على العلامات والمعدل وكشف النتيجة.

 * استخدام تطبيق سند الحكومي للطلبة الذين لديهم هوية رقمية مفعلة، أو عبر اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة وإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد.

رابط نتائج التوجيهي 2026 بالأردن.png
 

تحذير هام للطلبة وأولياء الأمور

مع ارتفاع عمليات البحث عن نتائج التوجيهي، تزداد أهمية التأكد من مصدر الرابط قبل إدخال أي بيانات شخصية، وينبغي تجنب الصفحات المجهولة التي تطلب الرقم الوطني أو البيانات المصرفية، والاعتماد حصرياً على القنوات الحكومية الرسمية.

هل ستعلن وزارة التربية اليوم عن معدلات قياسية وأسماء أوائل التوجيهي 2026؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#توجيهي الأردن 2023

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