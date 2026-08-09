مؤتمر صحفي للإعلان رسميا عن إطلاق بطولة "ألف شهيد"

البيرة/فلسطين أون لاين:

يعقد الفريق جبريل الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم، غداً الاثنين، مؤتمراً صحفياً في أكاديمية جوزيف بلاتر بمدينة البيرة، للإعلان عن إطلاق بطولة "كأس الألف شهيد"، والحديث عن آخر المستجدات على الساحة الرياضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر عند الساعة 12:00 ظهراً، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، حيث يتوقع أن يكشف الرجوب عن تفاصيل البطولة وآلية تنظيمها، إلى جانب استعراض عدد من الملفات والقضايا الرياضية الراهنة.

وتأتي بطولة "كأس الألف شهيد" في إطار تخليد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الرياضة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.





وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن التحضير لإقامة البطولة، بمشاركة أندية الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، على أن تنطلق منافساتها خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين