ناد يعلن عن تشكيلة فريقه بطريقة غريبة !

متابعة/ فلسطين أون لاين:

فاجأ نادي أوتريخت الهولندي جماهيره بطريقة مبتكرة وغير تقليدية للإعلان عن تشكيلته، قبل إحدى مبارياته، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار النادي تقديم أسماء لاعبيه عبر صناديق الخضروات في أحد الأسواق، حيث حمل كل صندوق رقمًا واسمًا لأحد لاعبي الفريق، في فكرة طريفة حظيت باهتمام المتابعين.

وظهر اسم الدولي العراقي زيدان إقبال ضمن الأسماء التي أعلن عنها النادي بهذه الطريقة، في إشارة إلى مشاركة اللاعب ضمن تشكيلة أو قائمة الفريق.

ولم يكتفِ أوتريخت بالإعلان التقليدي عن التشكيلة، بل حولها إلى محتوى طريف ومختلف، يجمع بين كرة القدم وأجواء السوق، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقديم محتواه الجماهيري بأسلوب مبتكر.

المصدر / فلسطين أون لاين