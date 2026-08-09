تعرف على حجم الإيرادات التي حققها ريال مدريد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

حقق نادي ريال مدريد الإسباني إيرادات قياسية خلال الموسم الماضي، بلغت 1.221 مليار يورو، ليصبح، وفقًا لما أورده الصحفي خوسيه فيليكس دياز، صاحب أعلى إيرادات بين الأندية الرياضية في العالم.

وكان لملعب سانتياغو برنابيو النصيب الأكبر من هذه الإيرادات، بعدما ساهم بنحو 363 مليون يورو، في ظل الاستفادة المتزايدة من المنشآت والمرافق التجارية والترفيهية للملعب بعد أعمال التطوير.

ويعزز ريال مدريد من موارده المالية أيضًا عبر عقود طويلة الأمد، تمتد حتى عام 2034، بما يوفر للنادي مصادر دخل مستقرة خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه الأرقام التحول الكبير الذي يشهده ريال مدريد على المستوى الاقتصادي، مع استمرار النادي في بناء منظومة استثمارية وتجارية تهدف إلى تعزيز قدرته المالية والحفاظ على مكانته بين أكبر المؤسسات الرياضية عالميًا.

المصدر / فلسطين أون لاين