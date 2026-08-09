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لاعب بيراميدز المصري ينتقل للدوري العراقي

09 اغسطس 2026 . الساعة 21:03 بتوقيت القدس
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المهاجم المصري مروان حمدي
متابعة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي الكرمة العراقي تعاقده مع المهاجم المصري مروان حمدي، قادمًا من صفوف نادي بيراميدز، لتدعيم هجوم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي انتقال حمدي إلى صفوف "صقور الغريبة" ضمن صفقة انتقال أحمد عبد القادر إلى بيراميدز، ليصبح المهاجم المصري أحدث الوجوه المصرية في الدوري العراقي.

ويعول الكرمة على خبرة مروان حمدي وقدراته الهجومية لتقديم الإضافة المطلوبة للفريق، والمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

وبهذه الصفقة، يواصل النادي العراقي تعزيز صفوفه استعدادًا للاستحقاقات القادمة، في ظل تطلعاته للظهور بصورة قوية في الموسم الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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