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سارع بالفحص.. هيئة البترول تعلن بدء الدورة الـ11 في غزة

09 اغسطس 2026 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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بدء إرسال رسائل "سلم الجرة" للمستفيدين المدرجة أسماؤهم ضمن الكشف الأول من الدورة الحادية عشرة لتوزيع الغاز في قطاع غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة بدء إرسال رسائل "سلم الجرة" للمستفيدين المدرجة أسماؤهم ضمن الكشف الأول من الدورة الحادية عشرة لتوزيع الغاز في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن رابط فحص الدورة الـ11 للغاز تم تفعيله، بما يتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم والتأكد من إدراج أسمائهم ضمن كشف المستفيدين.

وبيّنت أن كشف مستفيدي الغاز، المقرر بتاريخ 12 أغسطس/آب 2026، يشمل جميع محافظات قطاع غزة، ويضم 62,602 أسرة، مشيرة إلى أن هذا الكشف يمثل الكشف الأول ضمن الدورة الحادية عشرة لتوزيع الغاز.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الاستفادة من خدمة الفحص السريع لمعرفة حالة طلباتهم، والتحقق من مدى إدراجهم ضمن الكشف الجديد.

رابط الفحص اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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