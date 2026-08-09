بالأسماء.. الإفراج عن 37 أسيرًا من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 37 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم امرأة، ونُقلوا عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح صحفي الأحد، إن فرقها سهّلت نقل الأسرى المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي، كما ساعدت في تمكينهم من التواصل مع ذويهم ولمّ شملهم.

وأوضحت اللجنة أنها سهّلت، منذ عام 2023، نقل أكثر من 2700 معتقل أُفرج عنهم بالطريقة نفسها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى الأسرى في سجون الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت اللجنة الدولية ضرورة إبلاغها بمصير جميع الأسرى وأماكن احتجازهم، والسماح لفرقها بالوصول إليهم، مشددة على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وذكرت مصادر صحفية أسماء الأسرى المفرج عنهم:

سوسن مدحت ديب أبو ناجي – الشيخ رضوان بسام أحمد أحمد نصر – جباليا محمد رمضان عبد الله عساف – جباليا علي ناصر عشان البنا – غزة طلال كمال طلال اليازجي – غزة محمد خضر كمال الرفاتي – غزة أسامة عاشور زياد صبيح – غزة صابر محمد محمد حلاوة – غزة محمود سمير حلمي الحديدي – غزة سمير حلمي رشيد الحديدي – غزة محمد صقر محمود نويجع – غزة ماجد سعد الله سليمان ياسين – غزة محمد حكمت محمد لوا – جباليا جواد يونس مطير نصار – الزوايدة مروان رباح محمود السوافيري – غزة عواد محمد حسين مسمح – خان يونس محمود ياسر محمود أبو ناموس – خان يونس هاني صبحي صالح القطراوي – النصيرات عماد جلال عبد الرحمن القرعان – الزوايدة زيد يحيى سعيد المسارعي – النصيرات بسام إبراهيم مطير نصار – الزوايدة أحمد أكرم عبد الرحمن القرعان – الزوايدة علاء الدين يحيى سعيد المسارعي – الزوايدة محمد عبد السلام أحمد عاشور – خان يونس عماد جلال عبد الرحمن قرعان – الزوايدة محمد حمدي سالم البطش – غزة علي سمير علي اليازجي – الشيخ رضوان محمود رشاد عبد المجيد النادي – جباليا فضل أيوب إبراهيم السوري – الدرج أحمد لؤي محمد أبو وردة – جباليا محمد رفيق محمد أبو كلوب – بيت حانون أحمد بسام فارس نصر – جباليا سلطان سعد إسماعيل غبن – بيت لاهيا معين صالح عبد الرحمن دراهم – النصيرات معاذ غالب نصر الله عيد – الزوايدة باسل دياب يوسف الفيري – جباليا مجدي عبد القادر أحمد القطراوي – النصيرات

وأشارت اللجنة الدولية إلى أن عملية النقل تمت عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدة أن دورها اقتصر على تسهيل عملية النقل والتواصل بين المفرج عنهم وعائلاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين