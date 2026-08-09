توزيع أرقام جلوس توجيهي 2026 الدورة الثانية: المواعيد والتعليمات الرسمية

محمد زقوت

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم عن بدء توزيع أرقام الجلوس للطلبة المشتركين في امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026 (الدورة الثانية). ومع انطلاق هذه المرحلة الهامة، يحرص آلاف الطلبة على معرفة التفاصيل والمواعيد الخاصة باستلام أرقام الجلوس من المديريات المختلفة.

في هذا التقرير، يستعرض لكم موقع فلسطين أون لاين كافة التفاصيل والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة لضمان سير الامتحانات بكل سلاسة.

مواعيد توزيع أرقام الجلوس

* يبدأ توزيع أرقام الجلوس اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد 9/8/2026.

* يستمر توزيع أرقام الجلوس لغاية يوم الثلاثاء 11/8/2026.

* يتم الاستلام وفق الأماكن والمواعيد التي حددتها كل مديرية تعليمية.





تعليمات هامة للطلبة قبل دخول قاعة الامتحان

لتفادي أي إشكاليات تنظيمية، تؤكد الإدارة العامة للامتحانات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

* إحضار بطاقة الجلوس والهوية الشخصية، حيث يُشترط إبراز كل منهما عند الدخول إلى قاعة الامتحان.

* عدم اصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان، نظرًا لعدم توفر إمكانية لدى رئيس القاعة لحفظ الهواتف المحمولة أو تخزينها داخل القاعة.

* إحضار قلم رصاص وممحاة، لاستخدامهما في تظليل إجابات أسئلة الاختيار من متعدد في الجزء المخصص لذلك في ورقة الإجابة.

كيف تستعد نفسياً للمراجعة النهائية في هذه الأيام الحاسمة قبل بدء الامتحانات؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين