ماليزيا تضبط شحنة "مخالفة للقانون" متوجهة للاحتلال

أعلنت السلطات الماليزية ضبط حاوية في ميناء تانجونغ بيليباس بولاية جوهور، يُشتبه في احتوائها على معدات مخصصة للتصدير إلى "إسرائيل"، وذلك عقب تلقي معلومات استخباراتية بشأن الشحنة.

وقالت وكالة مراقبة وحماية الحدود الماليزية إن الفحوصات الأولية أظهرت احتمال مخالفة محتويات الحاوية للقوانين الماليزية التي تحظر تصدير البضائع إلى "إسرائيل"، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشحنة المصادرة تضمنت معدات متخصصة في تصنيع الأسلحة، وكانت في طريقها إلى شركة تابعة لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، ما أثار تساؤلات بشأن مسارات توريد المعدات المستخدمة في الصناعات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

ولم توضح السلطات الماليزية حتى الآن طبيعة المعدات المضبوطة أو الجهة التي كانت تقف وراء عملية شحنها، فيما تتواصل إجراءات الفحص والتحقيق لتحديد مدى مخالفة الشحنة للقوانين المعمول بها.

وتحظر ماليزيا تصدير البضائع إلى "إسرائيل" بشكل مباشر أو عبر مسارات غير مباشرة، في إطار موقفها الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين