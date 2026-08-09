استشهاد أسير من غزة يرفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة إلى 328

استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدًا، بينهم 91 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت الهيئة، في بيان الأحد، إن سلطات الاحتلال أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب (36 عامًا) من قطاع غزة، والذي اعتُقل في 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأوضحت أن إدارة سجون الاحتلال أبلغتها باستشهاد دياب، مشيرة إلى أن رد الاحتلال الإسرائيلي تضمن مزاعم بأن الأسير كان يعاني من وضع صحي.

إلا أن عائلة الأسير نفت ذلك، مؤكدة أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض عند اعتقاله، فيما رجحت الهيئة أن يكون تاريخ استشهاده في 18 سبتمبر/أيلول 2024، أي بعد نحو تسعة أشهر من اعتقاله.

وبحسب الهيئة، فإن من بين شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 53 شهيدًا من قطاع غزة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في عدم الكشف عن مصير عدد من المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.

وحذرت الهيئة من استمرار أوضاع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بسياسات التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت أن لديها شهادات ومعطيات تشير إلى استشهاد معتقلين تحت التعذيب، لا سيما من قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لم تعترف حتى الآن بعدد من هذه الحالات، وتواصل، بحسب الهيئة، سياسة الإخفاء القسري والتعتيم على مصير المعتقلين.

وقالت الهيئة إن استشهاد الأسير دياب يأتي في سياق "مسلسل القتل العمد" بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار هذه الحالات يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوضع حد لما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقدمت الهيئة تعازيها إلى عائلة الأسير الشهيد إيهاب دياب، مطالبة بإنهاء ما وصفته بـ"الموت المستمر" الذي يطال الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين