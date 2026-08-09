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حماس تنعى السفير دياب اللوح وتشيد بمسيرته الوطنية

09 اغسطس 2026 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
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السفير الفلسطيني دياب اللوح

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لعائلته وذويه ومحبيه ولقيادة حركة فتح وكوادرها.

وقال حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، في بيان تعزية، الأحد، إن الحركة تنعى "بمزيد من الحزن والأسى" السفير دياب اللوح، مشيدًا بما قدمه خلال مسيرته في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والدفاع عن حقوقه.

وأكد بدران أن اللوح كرّس حياته للعمل الوطني، وكان له حضور فاعل في مختلف ميادين العمل الوطني، إلى جانب إسهاماته في تعزيز العمل الوطني المشترك والوحدة الوطنية.

وتقدم رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة السفير الراحل وعائلته ومحبيه، وإلى قيادات وكوادر حركة فتح، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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