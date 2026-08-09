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حماس: متمسكون بخارطة الطريق لاتفاق غزة

09 اغسطس 2026 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء و"مجلس السلام" بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الأحد، إنها تجدد "جديتها في الانخراط المسؤول" في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود الـ15، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها.

وشددت حماس على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين، واستكمال الانسحاب، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.

ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة و"مجلس السلام" إلى تحمل مسؤولياتهم، وضمان التزام جميع الأطراف بما جرى الاتفاق عليه، ومنع أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس مواصلة تعاملها "بإيجابية ومسؤولية" مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية.

ويأتي موقف الحركة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط تأكيدات فلسطينية على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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