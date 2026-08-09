السبب الرئيسي لوفاة خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي

محمد زقوت

توفي خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عمر 68 عاماً بعد معاناة مع المرض. تعرف على تفاصيل رحيل الداعم الأول لأسطورة كرة القدم.

خيم الحزن على الوسط الرياضي العالمي عقب إعلان وسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية، اليوم السبت، عن وفاة خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عمر ناهز 68 عاماً، وذلك بعد معاناة مع أزمة صحية طويلة.

تفاصيل الوفاة

أكدت تقارير إعلامية، من بينها موقع "Infobae Argentina" وصحيفة "El Litoral"، أن الوفاة حدثت في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة، داخل إحدى المصحات بمدينة روزاريو الأرجنتينية. وأوضحت المصادر أن الفقيد كان يعاني من "مرض طويل الأمد"، دون صدور بيان رسمي حتى اللحظة من عائلة ميسي يكشف عن طبيعة المرض أو السبب المباشر للوفاة.

يُذكر أن عائلة ميسي كانت قد أصدرت بياناً في يونيو الماضي، طالبت فيه باحترام خصوصية الأسرة وعدم تداول الشائعات بشأن الحالة الصحية لخورخي، الذي كان يخضع لمتابعة طبية دقيقة طوال الفترة الماضية. ورغم تداول تقارير غير مؤكدة تشير إلى إصابته بسرطان البنكرياس، إلا أن هذه المعلومات تظل غير رسمية.

الأثر الشخصي والمهني

يعد خورخي ميسي الركيزة الأساسية في حياة وقصة نجاح ليونيل ميسي. فقد كان الداعم الأول لابنه منذ خطواته الأولى في مدينة روزاريو، ورافق النجم الأرجنتيني في رحلته الصعبة إلى إسبانيا للانضمام إلى برشلونة، بينما بقيت العائلة في الأرجنتين.

تولى خورخي إدارة الشؤون الرياضية والمهنية لابنه لسنوات طويلة، حيث كان العقل المدبر لقراراته المهنية. وقد ظهر أثر الحالة الصحية للوالد جلياً على ليونيل ميسي في الآونة الأخيرة؛ حيث كشف النجم الأرجنتيني في وقت سابق، عقب تسجيله هدفاً في كأس العالم، أن دموعه كانت تعبيراً عن أيام صعبة عاشها على المستوى الشخصي بسبب تدهور صحة والده.

أبرز المعلومات

* الفقيد: خورخي ميسي (والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي).

* العمر: 68 عاماً.

* توقيت الوفاة: الجمعة، الساعة 10 مساءً.

* مكان الوفاة: مصحة في مدينة روزاريو، الأرجنتين.

* الوضع الصحي: معاناة مع مرض طويل الأمد (لم يصدر بيان رسمي يحدد طبيعته).





وبالنهاية رحل خورخي ميسي تاركاً إرثاً كبيراً كأب ووكيل أعمال صاغ مسيرة أحد أعظم لاعبي التاريخ. كيف ترى تأثير دعم الأب في مسيرة النجاح المهني لأبنائه؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين