موسيماني يعود لقيادة منتخب أفريقي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عودة المدرب بيتسو موسيماني لتولي قيادة منتخب جنوب إفريقيا، خلفًا للبلجيكي هوغو بروس، في خطوة تعيد المدرب المخضرم إلى منصبه بعد سنوات طويلة من رحيله.

وسبق لموسيماني قيادة منتخب "بافانا بافانا" خلال الفترة من 2010 إلى 2012، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية حافلة مع الأندية، كان أبرز محطاتها ماميلودي صنداونز والأهلي المصري.

وحقق موسيماني نجاحات كبيرة على مستوى الأندية، أبرزها التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016، قبل أن يكرر الإنجاز مرتين مع الأهلي المصري عامي 2020 و2021، إلى جانب حصد عدد من البطولات المحلية والقارية.

وتأتي عودة موسيماني إلى المنتخب الجنوب إفريقي وسط آمال كبيرة في الاستفادة من خبرته الطويلة، وإعادة المنتخب إلى المنافسة بقوة على الساحة القارية.

وتترقب الجماهير الجنوب إفريقية الظهور الثاني لموسيماني مع المنتخب، وما إذا كان سيتمكن من تحقيق نجاح أكبر خلال ولايته الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين