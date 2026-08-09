فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤتمر صحفي للإعلان رسميا عن إطلاق بطولة "ألف شهيد"

ناد يعلن عن تشكيلة فريقه بطريقة غريبة !

سارع بالفحص.. هيئة البترول تعلن بدء الدورة الـ11 في غزة

حماس: متمسكون بخارطة الطريق لاتفاق غزة

تعرف على حجم الإيرادات التي حققها ريال مدريد

النصر السعودي يبرم أولى صفقاته الصيفية

خريطة إسرائيلية تضم أراضي لبنانية.. حزب الله يحذّر من أطماع الاحتلال

لاعب بيراميدز المصري ينتقل للدوري العراقي

بالأسماء.. الإفراج عن 37 أسيرًا من غزة

شروط إيران لفتح "هرمز".. مطالبات بإنهاء الحرب

موسيماني يعود لقيادة منتخب أفريقي

09 اغسطس 2026 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
...
عودة المدرب بيتسو موسيماني لتولي قيادة منتخب جنوب إفريقيا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عودة المدرب بيتسو موسيماني لتولي قيادة منتخب جنوب إفريقيا، خلفًا للبلجيكي هوغو بروس، في خطوة تعيد المدرب المخضرم إلى منصبه بعد سنوات طويلة من رحيله.

وسبق لموسيماني قيادة منتخب "بافانا بافانا" خلال الفترة من 2010 إلى 2012، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية حافلة مع الأندية، كان أبرز محطاتها ماميلودي صنداونز والأهلي المصري.

وحقق موسيماني نجاحات كبيرة على مستوى الأندية، أبرزها التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016، قبل أن يكرر الإنجاز مرتين مع الأهلي المصري عامي 2020 و2021، إلى جانب حصد عدد من البطولات المحلية والقارية.

وتأتي عودة موسيماني إلى المنتخب الجنوب إفريقي وسط آمال كبيرة في الاستفادة من خبرته الطويلة، وإعادة المنتخب إلى المنافسة بقوة على الساحة القارية.

وتترقب الجماهير الجنوب إفريقية الظهور الثاني لموسيماني مع المنتخب، وما إذا كان سيتمكن من تحقيق نجاح أكبر خلال ولايته الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنوب إفريقيا #دوري أبطال إفريقيا #موسيماني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة