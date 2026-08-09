شهيدان و8 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول شهيدين و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، من جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهيدين شهيدًا جديدًا، فيما جرى انتشال شهيد آخر من تحت الركام.

وأكدت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 1,258 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,139 إصابة، إلى جانب انتشال 807 حالات.

وبحسب الإحصائية التراكمية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,386 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 174,250 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين