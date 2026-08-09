الأرصاد الجوية: كتلة هوائية شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، يوم غد الاثنين، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق، بعد غد الثلاثاء، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يستمر الجو شديد الحرارة، وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين