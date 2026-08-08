إصابة 3 مواطنين في اعتداءات متفرقة للمستوطنين بالضفة الغربية

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم السبت، في هجمات متفرقة للمستعمرين على بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شابين جراء اعتداء مستعمرين عليهما بالضرب في على بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

كما أصيب مواطن بالرصاص الحي، إثر هجوم شنه مستوطنون على المواطنين في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل عمره 57 عامًا إثر إصابته برصاص حي باليد نتيجة هجوم المستوطنين على وادي الرخيم في مسافر يطا.

وفي السياق، هاجم مستوطنون قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا قرية أبو فلاح من الجهة الشرقية، وسط إطلاق للرصاص في محيط مدرسة القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحم مستوطنون بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله وقرية جلجليا شمال المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عور التحتا، وسط إطلاق للرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت مجموعة أخرى من المستعمرين منطقة الباطن على أطراف قرية جلجليا، وتجولت في أراضي المواطنين الزراعية.

كما هاجم مستعمرون، المواطنين أثناء تواجدهم عند مسجد النبي صالح في حي الجلاطية، ببلدة اذنا غرب الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب.

واعتقل جنود الاحتلال 7 مواطنين عقب إخراجهم من المسجد وإطلاقهم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وعرف من المعتقلين: جمال صقر طميزي، وامام مسجد النبي صالح معتز سعدي طميزي، والمسن حسين عدلي سوره، ومصعب عدلي سوره، ومحمود مالك أبو جحيشة، وعادل حسين سوره، وسلام محمد طميزي.

ولاحقا، نصب مستعمرون خيمة في أراضي المواطنين في حي الجلاطية وجلبوا قطيعا من الأغنام، وحطموا مركبة مواطن في المكان.

إلى ذلك، أصيب 15 مواطنا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه المواطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 2,256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداء.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: