"حنظلة": الاحتلال يوسع عدوانه على الأسرى الإداريين

أكد مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد سياساتها التعسفية، وإجراءاتها بحق الأسرى الإداريين.

وأوضح المركز، في بيان، اليوم السبت، إصدار الاحتلال أحكاما بالسجن، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري، وتأجيل جلسات المحاكمات، بالتزامن مع الإفراج عن عدد من الأسرى بعد قضائهم مددًا متفاوتة في سجون الاحتلال.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال في استخدام منظومة الاعتقال والمحاكم العسكرية والاعتقال الإداري كأدوات ممنهجة بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن استمرار إصدار الأحكام وتجديد الاعتقال الإداري وتأجيل المحاكمات، إلى جانب الإفراج عن أسرى بعد انتهاء مدد اعتقالهم، يعكس استمرار النهج الإسرائيلي القائم على توسيع نطاق الاعتقال واستخدام الأدوات القضائية والعسكرية في التعامل مع الفلسطينيين.

ودعا مركز "حنظلة" المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات متواصلة، والعمل على ضمان حقوقهم ومتابعة أوضاعهم داخل سجون الاحتلال.

يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 9 آلاف و400 أسير حتى نهاية شهر تموز/ يوليو 2026، وذلك وفقاً للمعطيات الصادرة عن مؤسسات شؤون الأسرى، من بينهم 99 أسيرة، و3244 أسيرا إداريا.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: