الدفاع المدني: انتشال 19 جثمانا أسفل ركام عمارة "كرم"

أعلن المشرف التنفيذي لملف انتشال الشهداء من تحت الأنقاض في الدفاع المدني محمد أبو دان، انتهاء العمل في عمارة "كرم" الكائنة بشارع الصناعة بمدينة غزة بعد انتشال 19 جثماناً.

وأوضح أبو دان، في تصريح، اليوم السبت، أن الفرق المختصة أكملت 4 أيام متواصلة من الجهود الميدانية التي أسفرت عن انتشال 19 جثمانا.

وأشار إلى استكمال تنفيذ مشروع انتشال الشهداء من تحت الأنقاض، مؤكدًا توجه الفرق المختصة للمباشرة في عمليات البحث والانتشال بموقع آخر داخل مدينة غزة.

وبتقديرات جهاز الدفاع المدني فإن هناك نحو 8,000 إلى 10,000 جثمان لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة ولم يتم انتشالها، وذلك بسبب استمرار العدوان ونقص الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: