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مجلس الأمن ينعقد الثلاثاء بشأن الضفة الغربية

08 اغسطس 2026 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
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مجلس الأمن الدولي.

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، أن المجلس سيعقد جلسته الثلاثاء المقبل بشأن الضفة الغربية ضمن البند "الوضع في الشرق الأوسط"، وذلك بناء على طلب بعض الأعضاء.

وسيستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكباروف، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأخرى من نائبة المدير التنفيذي لليونيسف، حنان سليمان.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من ألف و 182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال نحو 25 ألفا، فضلا عن أضرار مادية واسعة، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / نيويورك/ فلسطين أون لاين:
#الضفة الغربية المحتلة #مجلس الأمن الدولي

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