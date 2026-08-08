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مباحث التموين تتلف 469 كجم من المجمدات الفاسدة في خانيونس

08 اغسطس 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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مباحث التموين - (صورة أرشيفية)

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس، 469 كجم من اللحوم والمجمدات الفاسدة، بعد ضبطها داخل ثلاجة تجميد تعود لأحد التجار.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية ميدانية بالتعاون مع طواقم اللجنة الغذائية الكبرى.

وأوضحت مباحث التموين، في تصريح، اليوم السبت، أن الكمية المضبوطة شملت مجمدات من الدجاج ظهرت عليها علامات فساد واضحة، وانبعات روائح كريهة منها.

وبيّنت أن عملية الضبط والإتلاف جرت بموجب محاضر رسمية وبحضور الجهات المختصة، مع تحرير محضر ضبط وإتلاف بحق التاجر (ص.ط).

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وملاحقة المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرّض صحة المواطنين للخطر.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#مباحث التموين #المواد الفاسدة

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