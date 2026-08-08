كرة "هدف القرن" لمارادونا تدخل المزاد العلني

تستعد إحدى أشهر كرات كرة القدم في تاريخ كأس العالم لدخول المزاد العلني، بعدما قرر الحكم التونسي السابق علي بن ناصر عرض الكرة التي شهدت تسجيل الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا لهدفين تاريخيين أمام إنجلترا في مونديال المكسيك 1986.

وشهدت الكرة تسجيل مارادونا الهدف بيده وأثار جدلا كبيرا فيما بعد، قبل أن يعود بعد دقائق قليلة ويسجل الهدف الذي أصبح يعرف بـ"هدف القرن"، بعدما انطلق من منتصف الملعب وراوغ عدداً من لاعبي المنتخب الإنجليزي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وكان بن ناصر، الذي أدار تلك المواجهة الشهيرة، قد احتفظ بالكرة طوال العقود الأربعة الماضية، قبل أن يقرر طرحها للبيع عبر دار Heritage Auctions في ولاية تكساس الأمريكية.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد بسعر 2.5 مليون دولار، وسط توقعات بأن ترتفع قيمة الكرة بشكل كبير، مع إمكانية وصولها إلى نحو 10 ملايين دولار، نظراً للقيمة التاريخية والاستثنائية المرتبطة بها.

وتُعد مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986 واحدة من أكثر مباريات كأس العالم شهرة، بعدما لعب مارادونا دور البطولة فيها وقاد منتخب بلاده للفوز بنتيجة 2-1، قبل أن يتوج الأرجنتينيون باللقب في نهاية البطولة.

وبعد 40 عاماً على تلك اللحظة التاريخية، تعود الكرة التي ارتبطت بأحد أعظم أيام مارادونا إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من بوابة المزادات العالمية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: